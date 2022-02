Calcio, il Ragusa vince la Coppa Italia Regionale contro Mazara

Il Ragusa vince la Coppa Italia di Eccellenza grazie ad un gol, in apertura di gara, realizzato da Belluso. Allo stadio di S. Agata di Militello, correva ancora il 7′, quando il numero nove azzurro, recuperata palla sui 40 metri, riesce ad affondare con un tiro al fulmicotone sul quale nulla può il portiere del Mazara, Pizzolato. Il Ragusa avrebbe potuto raddoppia in altre due occasioni con Grasso e Messina ma ha sprecato. La reazione dei trapanesi c’è ma la difesa ragusana regge.

Il Ragusa, adesso volge l’attenzione alla fase nazionale ma, intanto, dovrà affrontare la vincitrice del Regionale calabro, il Locri.

Il trofeo regionale, dopo un anno di stop a causa della diffusione del Covid, passa dal Giarre agli iblei. Il Ragusa con la vittoria accede direttamente alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Primo impegno per Busà e compagni la sfida valida per il primo turno in programma il prossimo 9 marzo.

Mazara 0

Ragusa 1

Marcatore:7’ pt Belluso

Mazara:Pizzolato, Bulades, Zerillo (25’ st Matos), Abbate, Pirrello, Punzi, Badjie (28’st Costantino), Di Peri (20’st Federico), Guiana, Elamraoui, Mendy (12’st Melia). All Domenicali

Ragusa: Busà, Messina, Godino, Floro, Miano, Sferrazza, Maimone, Sangarè, Belluso, Grasso (22’st Battaglia), Cacciola. All Raciti

Arbitro: Valerio Gambacurta di Enna

Assistenti:Giuseppe Lugaro di Palermo e Andrea Calanni di Barcellona Pozzo di Gotto.

