Modicano dimesso dal “Giovanni Paolo II” di Ragusa, muore a casa

Dimesso dall’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, martedì mattina, nella stessa serata, mentre era a casa, è deceduto. Vittima è un 70enne A.S., modicano la cui salma è stata sequestrata dai carabinieri, che hanno anche sequestrato la cartella clinica, su disposizione della Procura della Repubblica. L’uomo, un fabbro in pensione, era stato ricoverato per covid nella divisione di Malattie Infettive a Ragusa. I medici avevano deciso per le dimissioni, nonostante non si fosse ancora negativizzato. I familiari hanno presentato un esposto. La salma si trova adesso nella camera mortuaria dell’Ospedale Maggiore di Modica, in attesa di ulteriori decisioni della magistratura inquirente che dovrebbe, comunque, disporre l’autopsia.

