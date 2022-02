Calcio, Promozione. Il Modica vince il recupero col Gela

Il Modica vince la gara di recupero contro il Nuova Città di Gela, con un sonoro 6 – 1. Un Modica timido ad inizio gara che, però, reagisce e nel giro di due minuti piazza la doppietta rispettivamente con Genovese e Kebbeh (16′ e 18′) dopo avere sfiorato in gol con Algodirin il cui tiro è stato salvato sulla linea dal difensore Wally, con Pizzardi fuori causa. Il Modica affonda e trova altri due gol con il numero sette Genovese al 25′ e al 31′. Il Gela accorcia al 33′ con un tiro dal limite dell’area di Messina che sorprende Incatasciato. Prima dello scadere Kebbeh ruba palla nella propria metà campo e s’invola solitario verso l’area avversaria. All’altezza della linea, però, non si comprende come, inciampa e sciupa.

Ad inizio ripresa il Modica ristabilisce immediatamente le distanze che riceva palla al 51′ da Gatto e dal secondo palo, insacca. La formazione di Giancarlo Betta non si accontenta e al 61′, su palla lavorata in area da Kebbeh, Genovese trova lo spiraglio per la sua quaterna.

Ancora occasione modicana al 81′ quando Genovese in area, in un momento di generosità, anzichè calciare in porta serve Tripoli che, però, si fa ipnotizzare da Pizzardi.

Un successo meritatissimo di un Modica per larghi tratti molto piacevole contro una delle formazioni più attrezzate del torneo di Promozione.

Betta ha schierato inizialmente: Incatasciato, Musso, Butera, Misseri, Vindigni, La Cognata, Genovese, Gatto, Agoridin, Carpinteri, Kebbeh.

