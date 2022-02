Ragusa. Attivo corso per i nuovi ausiliari di sosta strisce blu

L’Amministrazione comunale di Ragusa rende noto che nei primi giorni del mese di marzo il nuovo servizio di gestione delle strisce blu, aggiudicato alla ditta Telereading di Catania, sarà operativo. In questi giorni a cura della stessa società che avrà la propria sede operativa in viale del Fante 2, si stanno installando nelle vie della città servite con stalli di sosta a pagamento, i nuovi parcometri di nuova generazione. Il nuovo servizio potrà vantare di una app a disposizione degli automobilisti che darà modo agli stessi di avere una serie di informazioni indispensabili per poter fruire al meglio della sosta a pagamento e di conoscere in tempo reale la disponibilità dei posti liberi nei vari parcheggi con le strisce blu.

Intanto, nelle more dell’avvio del nuovo servizio, l’Amministrazione comunale d’intesa con il comandante della Polizia Municipale, Maurizio Cannavò, ha deciso di promuovere un corso, svoltosi nel pomeriggio di oggi presso la sede del Centro direzionale della zona artigianale di Ragusa, dedicato agli ausiliari della sosta che lavoreranno per conto della Telereading.

“Obiettivo di questo incontro – spiega il comandante della Polizia Municipale Maurizio Cannavò – è quello di spiegare agli ausiliari della sosta come assolvere nel migliore dei modi ai compiti a cui sono chiamati quotidianamente, sempre a stretto contatto con l’utenza”.

Il corso che ha visto impegnati fino al tardo pomeriggio di oggi gli ausiliari della sosta, è stato tenuto dallo stesso comandante Cannavò che si è avvalso della collaborazione dell’ufficiale Nunziata Amarù.

