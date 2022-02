FdI sui locali Carmine Putie ceduti al Tribunale di Ragusa

“La decisione dell’Amministrazione Comunale di Ragusa di affidare i locali del Centro polifunzionale di Carmine Putie al Tribunale di Ragusa destinandoli a sedi degli uffici giudiziari, per consentire una funzionale allocazione del personale, segna il fallimento definitivo del progetto iniziale con il quale è nato il Centro polifunzionale che doveva essere destinato ad attività commerciali e artigianali, dimostrando che l’attuale governo cittadino non ha un progetto organico e ragionato per la riqualificazione del centro storico”. Lo dichiarano congiuntamente il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Sittinieri, e il responsabile del Dipartimento Centri storici del partito, Luca Poidomani.

“L’Amministrazione Cassì sembra procedere a casaccio sulla gestione del centro storico – spiega Sittinieri – tant’è che un giorno viene presentata l’idea progettuale di via Roma (riscuotendo trasversalmente scarsissimo consenso) nel tentativo di rianimarla dallo stato comatoso che ormai l’avvolge da lustri, quello dopo si decide di rinunciare per cinque anni ai locali di Carmine Putie, ieri sono iniziati i lavori di recupero dell’ex biblioteca civica di via Matteotti. Tutto ciò fa sospettare che nessuno sappia quale sia l’idea complessiva dell’Amministrazione sul futuro del centro storico di Ragusa, forse ignota perfino allo stesso sindaco Cassì. Un dato è certo: quei locali erano sorti per essere destinati allo svolgimento di attività commerciali e artigianali che avrebbero consentito da un lato la creazione di posti di lavoro e di sviluppo economico, dall’altro la rinascita e la crescita di un’importante zona del centro storico di Ragusa superiore, senza considerare il tornaconto economico per il Comune in termini di canoni di locazione e di imposte. La firma del contratto tra Comune e Ministero della Giustizia rischia di condannare definitivamente all’oblio il progetto del Centro polifunzionale così come era stato concepito”.

La scelta dell’Amministrazione Cassì, inoltre, suggerisce un’altra ipotesi, spiegata da Luca Poidomani: “Come mai il Comune di Ragusa, a fronte dei numerosi bandi fissati per la locazione di detti immobili e andati sistematicamente deserti non ha mai pensato di concederli in comodato gratuito ai privati per attività commerciali di artigianato tipico e artistico o per la somministrazione di alimenti e bevande o, ancora, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e culturale? Perché, se tale struttura era sorta con delle specifiche caratteristiche e con una particolare destinazione d’uso, oggi si decide di stravolgerne le finalità affidandola al Tribunale? Questa scelta segna evidentemente il fallimento anche dell’altro grande progetto di questa Amministrazione, oggetto anche del programma elettorale, e cioè quello dell’acquisizione di Palazzo Tumino per destinarlo a cittadella giudiziaria. Progetto che all’evidenza è definitivamente sfumato, se si pensa di risolvere il problema delle strutture giudiziarie con l’uso dei locali di Carmine Putie”.

“Rimaniamo in attesa che l’Amministrazione sia in grado di presentare alla città un progetto complessivo – concludono – capace di occuparsi di tutto il centro storico di Ragusa, dalla Rotonda Maria Occhipinti alla Stazione, dalla fine di via Mario Leggio allo Scalo Merci, rendendo i due Centri Storici di Ragusa e Ibla fruibili allo stesso modo”.

