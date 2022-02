D’Antona: “Il progetto per ampliamento Polo Commerciale di Modica”?

Che fine ha fatto il progetto per l’ampliamento e la sistemazione della strada del Polo Commerciale di Modica?. Lo chiede Vito D’Antona di Sinistra Italiana, considerato che il primo stralcio dei lavori è stato finanziato per 1.750.000 euro a valere sui fondi ex Insicem sin dal 2017.

“Lo scorso mese di luglio il sindaco Abbate annunciava che i lavori, a seguito dell’espletamento della gara, erano stati affidati alla ditta appaltatrice – dice D’Antona -. Dopo sette mesi da quella comunicazione sui lavori nessuna traccia, solo assoluto silenzio. Quali ostacoli impediscono la consegna dei lavori ed il loro avvio? E poi, cosa è stato fatto in questi anni per intercettare gli ulteriori finanziamenti, pari a 2.600.000 euro, a copertura della seconda parte del progetto? Dopo otto anni di amministrazione soltanto una bretella e qualche chilometro di asfalto”.

