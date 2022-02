Lettera aperta al “Maggiore” di Modica. Riceviamo e pubblichiamo

“Se tu stai male iddi ti fanu morri”

“Se ti senti male vai subito a Ragusa, non ti avvicinare nemmeno a Modica”

Sono solo alcune delle espressioni che spesso si usano per apostrofare l’Ospedale Maggiore di Modica. Io oggi sono qui per dare la mia testimonianza di reparti ai quali sarò sempre grato per come mi hanno curato e come mi hanno trattato.

Il Pronto Soccorso di Modica e il reparto Cardiologia sono stati, per me, due reparti ai quali voglio dire grazie! Grazie ai medici che si sono presi cura del mio caso, grazie agli infermieri che mi hanno accompagnato nelle varie analisi e grazie al personale tutto per la cordialità e la gentilezza.

Dopo aver avuto il Covid il mio ritmo cardiaco ha fatto un po’ i capricci e ho preferito recarmi in ospedale per dei controlli. Sono stato accolto subito con gentilezza, tempestivamente ho ricevuto le prime cure e sono iniziati i primi controlli. Ho trascorso 3 giorni in ospedale, mi hanno subito fatto stare bene e fatto controlli approfonditi giorno dopo giorno. Non è mai trascorso un giorno in cui non si siano presi cura di me e di ciò di cui avevo bisogno trattando con scrupolosità la mia situazione senza mai lasciare spazio alla superficialità.

Siamo sempre pronti e ben disposti a criticare il prossimo o ciò che ci circonda, io oggi voglio elogiare questi professionisti che meritano tutto il nostro apprezzamento per il lavoro che svolgono e per la passione e l’attenzione che ci mettono. Giovani che vogliono dimostrare il loro valore e la loro passione per ciò che fanno e per le persone di cui si prendono cura, professionisti che non si fermano ai primi risultati ma continuano i loro studi per approfondire il quadro che si trovano davanti.

Io sto bene e sono tornato a casa ma sentivo che mancava ancora qualcosa, il mio GRAZIE a tutti loro!

