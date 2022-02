Il Comune di Ragusa acquista 9 scuolabus, tre già in servizio

Sono operativi da questa settimana i primi 3 dei 9 nuovi scuolabus acquistati dal Comune di Ragusa.

“Abbiamo voluto rinnovare, gradualmente, il parco mezzi degli scuolabus – dichiara l’Assessore alla pubblica istruzione Giovanni Iacono – per garantire ai bambini e ai ragazzi che frequentano i nostri istituti, pulmini ancora più confortevoli e di qualità. Ai primi tre mezzi con un costo complessivo di € 208.369,66 da oggi in servizio, ne seguiranno altri 6 a trazione elettrica per i quali il Comune di Ragusa è risultato primo in graduatoria nel bando del Ministero della transizione ecologica per un importo complessivo di 1.200.000 euro.”

