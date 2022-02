Ragusa. Avviati i lavori di recupero dell’ex biblioteca “Verga”

Nell’ambito dei lavori di rigenerazione urbana programmati dall’Amministrazione comunale di Ragusa, rientra l’intervento, iniziato stamane, riguardante l’immobile di via Matteotti che ha ospitato per tanti decenni la biblioteca civica ”G.Verga”.

“La biblioteca di via Matteotti – dichiara il sindaco Peppe Cassì – non era solo un pezzo di storia della nostra città ma anche un riferimento per tutto il quartiere, un presidio sociale. Oggi cominciano i lavori per rigenerare anche questo luogo affinché contribuisca a riattivare, insieme al Centro Commerciale Culturale e al Teatro Concordia, questa parte fondamentale del nostro centro storico.”

