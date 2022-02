Tre mesi dopo la tragedia. Modica, riapre il Caffè Orientale

Era il 17 novembre 2021. Sono passati tre mesi esatti dalla tragica mattina in cui la tromba d’aria, scaraventò prima contro il parabrezza dell’auto e poi contro il cancello di casa, uccidendolo, Pino Ricca, conosciutissimo proprietario dello storico Bar Tabacchi Orientale di Via Vittorio Veneto a Modica. Il 21 febbraio 2022 la rinascita: stamattina, infatti, l’attesa riapertura. Sarà la signora Grazia a gestire l’esercizio.

“Siamo emozionati – dice Piergiorgio Ricca, unico figlio della coppia – perchè abbiamo sentito attorno a noi tanto affetto, stima da parte di parenti, amici, clienti, di gente comune. E’ chiaro che il 17 novembre sarà una data incancellabile perchè ha segnato la nostra famiglia, la comunità modicana. Abbiamo voluto riaprire per non vanificare quanto aveva fatto papà e prima anche i miei nonni”

Il 17 novembre scorso, Pino Ricca era uscito dalla casa di campagna in Contrada Serrameta, per andare ad aprire il bar, come sempre, ma la maledetta tromba d’aria lo colse di sorpresa.

