Da Piacenza a Modica per la mamma malata di covid

Un viaggio lungo migliaia di chilometri, solo per andare in ospedale dove si trova ricoverata la madre per covid e poterla vedere solo dalla strada. Enza Iozzia, modicana da anni trapiantata a Piacenza, ha fatto questo lungo viaggio pur sapendo che non avrebbe potuto fisicamente abbracciare la sua adorata ed anziana mamma, ricoverata all’Ospedale di Ragusa Ibla, dove era stata portata per altre patologie ma dove ha poi contratto il covid. Con la sorella e i nipoti sono andati nell’area antistante il pronto soccorso del nosocomio e, d’accordo con gli operatori sanitari, ha potuto fare sentire la propria vicinanza e il proprio affetto alla mamma che si era potuta affacciare dal balcone.

“Vorrei sensibilizzare tuti coloro che, come me – spiega Enza Iozzia – hanno familiari ricoverati negli ospedali da tanto tempo e non li possono vedere a fare come noi. Ci siamo recati a Ragusa e col permesso del personale, abbiamo potuto vedere e salutare la nostra mamma, ancora positiva, anche se non l’abbiamo potuta fisicamente abbracciare. Abbiamo rispettato il distanziamento e nello stesso tempo le abbiamo dimostrato che le siamo vicini

