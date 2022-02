Basket. Virtus Ragusa vince a Messina

La Virtus Ragusa torna a giocare dopo lo stop causato dalla positività di alcuni giocatori e dopo il turno di riposo imposto dal calendario della serie C Silver Sicilia. Si torna in campo al Pala Russello dove ad attendere i ragusani c’è la Savio Messina di coach Pati.

La partita comincia da una lunga inerzia che vede il tabellone non cambiare per i primi due minuti. Ci penserà Iurato ad aprire le danze e a dare il via ai punti degli iblei che con Schembari e Carnazza si porteranno avanti. Nel secondo quarto il Savio Messina comincia a prendere fiducia e punto su punto inizia ad avvicinarsi al Ragusa. Sarà Janic a trascinare la squadra e a portarla all’aggancio sui ragusani.

Al ritorno dal riposo lungo però la Virtus Ragusa mette il piede sull’acceleratore e colpo su colpo mette dentro canestri importanti. Iurato e Schembari sono incontenibili in area ma anche fuori permettendo alla squadra di raggiungere un break importante. Bocchieri e Cannizzaro risultano determinanti in alcune azioni offensive dei biancoblu. Il Messina prova una timida ripresa con Mackiw ma i ragazzi di coach Trovato li tengono a distanza con dei tiri da fuori area che aumentano il divario tra le squadre e danno maggiore sicurezza al gruppo. Nell’ultimo quarto il Messina riprova a inseguire i ragusani. Janic trascina la propria squadra a colpi di azioni offensive che portano risultati positivi ma la Virtus Ragusa non concede nessun spazio in area. E cosi grazie ad un gioco dinamico, veloce e fluido gli iblei conquistano la vittoria senza troppi pensiericon il risultato finale di 76 a 47.

«Il Savio è una squadra giovane – afferma coach Trovato a fine partita –che gioca ad alti ritmi. Abbiamo avuto qualche difficoltà a inizio partita perché non eravamo pronti alla loro intensità e velocità e un po’ abbiamo subìto soprattutto nel secondo quarto ma dopo il riposo lungo abbiamo giocato una partita con una consapevolezza diversa. Subito dopo ho visto un match più veloce, più dinamico. Però ci sono ancora margini di miglioramento – conclude coach Trovato – e su quello dobbiamo intensificare i nostri sforzi in allenamento con l’obiettivo di dare una continuità a questo stile di gioco».

DOMENICO SAVIO MESSINA – VIRTUS RAGUSA: 47 – 76

Parziali: 4-10; 24-25; 33-47

DOMENICO SAVIO MESSINA

Riparante 2, Pati 5, Mackiw 6, Janic 21, Beyne 6, Trischitta, Carianni 6, Zebers 4, Davidson, Raiend 8

Coach Pati

VIRTUS RAGUSA

Cataldi 5, Cannizzaro 9, Schembari 17, Barnaba, Bocchieri9, Carnazza 4, Marletta 5, Incremona 4, Iurato 17, Comitini 6

Coach Trovato

Arbitri: De Giorgio – Crisafi

