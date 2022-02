Argentina. Vasti incendi: intervengono i pompieri brasiliani

Alcuni comuni brasiliani al confine con l’Argentina hanno inviato squadre e mezzi di vigili del fuoco in soccorso ai numerosi focolai che stanno imperversando nella provincia argentina di Corrientes, situata nel nord del paese. Lo ha annunciato l’ambasciatore argentino in Brasile, Daniel Scioli, il quale ha precisato che i vigili del fuoco brasiliani dello stato del Rio Grande do Sul e del comune di São Borja, su richiesta del sindaco Jose Augusto Suaid Cortes, stanno collaborando per tentare di neutralizzare l’incendio soprattutto a Santo Tomé,, L’ambasciatore argentino in Brasile ha anche ringraziato il ministro della Sicurezza del suo Paese, Aníbal Fernández, e il direttore delle dogane argentine, Silvia Traverso, per aver facilitato l’ingresso delle forze di supporto anti incendio brasiliane. La provincia di Corrientes la più colpita conta al momento circa nove focolai attivi nei comuni di Concepción III, San Miguel, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Bella Vista, Virasoro e San Martín. ll National Fire Management Service dell’Argentina ha riferito che gli incendi boschivi continuano ad avanzare in cinque province del paese, in particolare a Corrientes, Chubut, Formosa, Misiones e Río Negro, che stanno causando la massiccia migrazione di animali in altre regioni. L’Istituto nazionale di tecnologia agricola dell’Argentina, ha aggiornato il rapporto circa l’’area colpita nella provincia di Corrientes, che ora raggiunge circa 785.238 ettari, circa l’8 per cento del territorio. Fa specie l’attenzione del paese limitrofo in materia di incendi, soprattutto per le critiche che sta ricevendo il presidente brasiliano Jair Bolsonaro di fronte ai massicci incendi sviluppatasi in Amazzonia nel corso del 2019 per i quali è tuttora accusato di aver favorito l’ampliamento del suolo coltivabile.

