91 migranti recuperati dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo

Venerdì sera poco prima delle 21,30, la Sala Operativa dell’11° MRSC di Catania ha dispsto l’uscita di una motovedetta della Capitaneria di Porto di Pozzallo, per dirigere su un punto a circa 3 miglia a Sud–Ovest dell’Isola delle Correnti, al fine di intercettare un’imbarcazione a vela con a bordo circa 100 migranti.

Il natante veniva intercettato approssimativamente a 0,6 miglia a Nord–Ovest dell’Isola delle Correnti da un’unità da diporto a vela affiancata da una motovedetta della Guardia di Finanza. Poco dopo iniziavano le operazioni di trasbordo delle 91 persone (48 uomini, 7 donne e 31 minori maschi e 5 minori femmine proveienti da Afghanistan, Libano, Turchia, Falestina e Siria). Successivamente al termine del trasbordo, la motovedetta CP 325 lasciava la zona per il rientro in sede e, contestualmente, l’unità a vela veniva rimorchiata dalla motovedetta della GdF e ormeggiata presso la banchina militare del porto di Pozzallo.

