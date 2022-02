Ecco gli orologi di lusso dei record estremi

Dalle avventure competitive ai momenti più importanti nella storia, i segnatempo più ambiti riescono ad imprimere emozioni e record indelebili.

Gli orologi di lusso non sono solo gioielli da portare al polso. Tutte le aziende, infatti, si impegnano a sviluppare funzionalità sempre più estreme, producendo modelli che rasentano la perfezione. Molte complicazioni forniscono supporto a tantissimi professionisti, ma, a volte, il record è dato dal prezzo dell’orologio o, più semplicemente, per alcuni fatti storici legati all’utilizzo di un particolare modello.

Omega Moonwatch: il primo orologio sulla luna

L’allunaggio del 1969 fu un vero evento e un traguardo per l’umanità. Il “Moonwatch” al polso di Buzz Aldrin con l’incisione 43, riuscì a diventare il primissimo orologio indossato sulla luna.

Questo storico aneddoto è il vessillo di cui si fregia la Maison Omega. Infatti, è lo storytelling principale delle sue numerose campagne di marketing. Omega, inoltre, è stata scelta dalla stessa Nasa per le sue missioni nello spazio

Breitling e il record in mongolfiera

Un record che nasce da un progetto ambizioso della stessa Maison, un primato che potremmo chiamare “Il giro del mondo in mongolfiera”. Nel 1999 lo psicologo Bertrand Piccard ed il suo collega Copilota Brian Jones, effettuarono il volo più lungo della storia grazie alla mongolfiera “Breitling Orbiter 3”. I due avventurieri coprirono una distanza di ben 40.814 chilometri per circa una 20ina di giorni. Compagno fedele in questa straordinaria avventura fu il Breitling Navitimer, che aiutò i due piloti a tenere traccia del fuso orario anche a un’altitudine di 10.000 metri.

Patek Philippe, l’orologio più costoso del mondo

Un altro orologio che è entrato nella storia è il Patek Philippe GrandmasterChimeref. 6300A-010. Questo oggetto del desiderio di molti è stato battuto all’asta Christie’s nel 2019 per la bellezza di 31 milioni di franchi svizzeri (circa 28.169.000 euro) ed è finito al polso di un offerente anonimo.

Vacheron Constantin, il troppo che non stroppia

Vacheron Constantin, per sbaragliare l’agguerrita concorrenza, ha realizzato un orologio da tasca in oro bianco, 18 carati, con referenza 57260 e con l’impressionante cifra di 57 complicazioni! Tra le funzionalità proposte c’è l’indicazione dell’anno bisestile, l’indicazione di alba, tramonto e un calendario perpetuo gregoriano ed ebraico.

Rolex, quando la scalata al successo passa anche dal monte Everest

Poteva mancare la Maison svizzera più famosa al mondo? Certo che no!

L’azienda produce segnatempo che riflettono lo spirito da avventuriero e, da diversi anni, equipaggia i suoi modelli per renderli resistenti alle missioni di ricercatori e scienziati. Rolex è lo sponsor ufficiale di atleti ed esploratori. A tal proposito, nel 1953, i due esploratori Sir Edmund Hillary e TenzingNorgay, riuscirono nell’impresa di scalare il monte Everest in compagnia di uno dei modelli della casa ginevrina, ovvero il Rolex Explorer di 36 mm. Così, sulla base del suo predecessore, nel 2021 è nato il Rolex Explorer II, dotato di cassa in acciaio, movimento preciso GMT e lancetta arancione. Il modello appartiene alla linea di prodotti professionali creati appositamente per ricercatori ed esploratori.

