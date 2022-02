Premio Strega. Tra i candidati anche la ragusana Diquattro

C’è la ragusana Costanza Diquattro, direttrice artistica del Teatro Donnafugata insieme alla sorella Vicky, tra i 12 candidati al Premio “Strega. Il suo libro “Giuditta e il monsù” (Baldini+Castoldi), infatti, è nel secondo gruppo di libri segnalati per l’edizione 2022 del Premio Strega dagli Amici della Domenica, la storica giuria del più importante riconoscimento letterario italiano, e pubblicati sul sito del premio www.premiostrega.it. Costanza Diquattro farà parte della lista complessiva di 60 autori italiani che poi saranno votati dal comitato e dalla giuria del premio per la scelta dei 12 finalisti. Successivamente verrà selezionata la famosa cinquina.

Il libro è ambientato nel XIX secolo a Ibla. A Palazzo Chiaramonte, una notte di maggio porta con sé due nascite. Fortunato, abbandonato davanti al portone, e Giuditta, l’ultima di quattro sorelle e figlia del marchese Romualdo, tutto silenzi, assenze e donne che non si contano più, e di sua moglie Ottavia, dall’aria patibolare e la flemma altera. Il racconto è una saga familiare fatta di segreti, redenzioni ma anche tanta dolcezza.

Con i dodici proposti la scorsa settimana, i titoli segnalati per il premio Strega arrivano così a 24. Ecco quali sono quelli scelti per il secondo gruppo: “Nova” (Adelphi) di Fabio Bacà, presentato da Diego De Silva; “Perché non sanno” (Mondadori) di Dario Buzzolan, presentato da Paolo Mieli; “E poi saremo salvi” (Mondadori) di Alessandra Carati, presentato da Andrea Vitale. “Spatriati” (Einaudi) di Mario Desiati, presentato da Alessandro Piperno; “Giuditta e il monsù”(Baldini+Castoldi) di Costanza DiQuattro, presentato da Franco Di Mare; Lingua madre” (Italo Svevo) di Maddalena Fingerle, presentato da Raffaele Manica; “Il nostro meglio”(La nave di Teseo) di Alessio Forgione , presentato da Wanda Marasco; “Atti di un mancato addio” (Hacca) di Giorgio Ghiotti, presentato da Sandra Petrignani; “Quando le belve arriveranno” (Wojtek) di Alfredo Palomba presentato da Riccardo Cavallero; “La foglia di fico. Storia di alberi, donne, uomini” (Einaudi) di Antonio Pascale, presentato Francesco Piccolo; “La parte di Malvasia” (La nave di Teseo) di Gilda Policastro, presentato da Romana Petri ed “È tardi!” (Wojtek) di Eduardo Savarese , presentato da Elisabetta Rasy.

