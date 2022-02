D’Antona: “A Modica, Democrazia Partecipata non è partecipata”

Con un avviso pubblico, il Sindaco di Modica ha invitato i cittadini ad esprimere il loro gradimento su sei proposte di interventi nella città, al fine di formulare una graduatoria e dare eseguito al progetto che ottiene più voti.

Si tratta dell’applicazione di una legge regionale che obbliga i comuni a spendere delle somme prestabilite per quella che viene definita “Democrazia partecipata”, secondo la quale la realizzazione di alcuni progetti, indicati dai cittadini, deve essere decisa con una consultazione popolare.

“Ancora una volta, però, sulla base di un discutibile regolamento, approvato due anni fa dalla sola maggioranza in Consiglio, distorcendo lo spirito democratico della legge, viene mortificata l’iniziativa dei cittadini, ai quali non rimane altro che votare un progetto, ma solo tra quelli già stabiliti dalla Giunta comunale – denuncia Vito D’Antona di Sinistra Italiana -.

La legge, invece, dispone che si deve tenere conto che “ .. ogni cittadino o gruppo di cittadini .. può presentare un progetto .. e che la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza”.

Peraltro tutta la vicenda in questi anni ha rappresentato un esempio di cattiva amministrazione, come è vero che per ben quattro anni nei quali Abbate non ha applicato la normativa, ha costretto il Comune a restituire alla Regione Siciliana la cifra di 132.364,18 euro.

Riteniamo, per ragioni di legittimità e per motivi di opportunità, che l’amministrazione comunale debba ritirare l’avviso e sottoporre al Consiglio un regolamento conforme alla normativa, che, come vuole la legge, garantisca il diritto dei cittadini a formulare proposte e a non subire scelte calate dall’alto”.

