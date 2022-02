Modica. “Il ponte di Via Dente è in stato pericoloso”

Il consigliere comunale Giovanni Spadaro ha riscontrato che le condizioni strutturali del ponte tra via Scala e via Dente sono veramente pessime, con il rischio che, aggravandosi dette condizioni, si arriverà alla sua chiusura.

“Ciò con evidenti disagi per i residenti che transitano da quel ponte essendo una importante via di transito del quartiere – spiega – . Ho presentato un’interrogazione per sapere se sono già previsti lavori di istrutturazione e la relativa tempistica di esecuzione o, in mancanza, se non si ritenga indispensabile e urgente predisporre un progetto esecutivo per la risoluzione del

problema”.



