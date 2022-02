M5S Ragusa denuncia lo stato indecoroso di ieri a Ibla

Segnalazioni in serie, ieri a Ragusa Ibla, legate alla presenza di deiezioni canine un po’ ovunque. Dal monumento ai caduti, all’interno del Giardino ibleo, alle scale che conducono agli angoli più suggestivi della città antica. Insomma, un comune denominatore in negativo che ha determinato commenti di tutti i tipi da parte dei visitatori, e ieri erano in parecchi, che hanno scelto di trascorrere qualche ora tra le viuzze barocche e che certo mai avrebbero immaginato di doversi confrontare con questo indecoroso spettacolo.

A raccogliere le denunce il capogruppo dei Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa. “Il forte biasimo che si riversa sull’intera comunità – afferma Sergio Firrincieli – ci spinge a intervenire. E siccome a capo di questa comunità oggi c’è l’attuale sindaco, visto che i ragusani non vogliono sentirsi etichettati come sporcaccioni, è chiaro che chi ha delle responsabilità è chiamato a muoversi, a prendere provvedimenti. Lo stesso problema si verifica, in parte, nelle periferie. E’, dunque, importante che possano esserci maggiori controlli nei confronti dei conduttori dei nostri amici a quattro zampe. Tra l’altro, ancora oggi, sul fenomeno del randagismo, attendiamo l’attivazione di politiche davvero efficaci di contrasto. E’ necessario, insomma, capire quali sono le soluzioni che, finalmente, si possono adottare”.

