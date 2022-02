Ragusa-Catania, il cronoprogramma e i passi avanti

Dopo il superamento del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti il 9 febbraio, si attende la pubblicazione, che di solito avviene entro 7/10 giorni, e si può passare a quanto previsto nel cronoprogramma:

-Fine redazione del progetto, procedure, appalto e consegna dei lavori entro giugno 2022 (si veda il documento allegato).

Da fonti di prima mano di assoluta affidabilità, risulta al Comitato che non si è stati con le mani in mano e sono già avanzati: il monitoraggio ambientale, gli scavi archeologici e le interlocuzioni operative con gli enti interferenti così come le procedure di espropriazione dei terreni coinvolti nei cantieri.

In questi giorni, poi, si stanno approfondendo le ulteriori verifiche per gli adeguamenti dei prezzi e Anas lo sta facendo incorporando i nuovi prezzi sui materiali; questa notizia ci è stata riferita dal ministro Giovannini come ha riconosciuto nell’ audizione presso la commissione ambiente della Camera il 9 febbraio 2022… testuale: “Non c’è dubbio che i prezzi sono in forte aumento a quello che era stato stimato precedentemente”. Quindi accanto al calcolo dei prezzi per determinare il valore a base d’asta delle opere pubbliche che il Governo dovrà prevedere nelle specifiche clausole di revisione dei prezzi nei bandi di gara, è stato emanato anche “un sistema di adeguamento dei prezzi che a partire dalla base d’asta ragionevole (monitorate da Istat) vi è già la previsione di meccanismi di adeguamenti al rialzo e al ribasso dei prezzi”.

Ed in più, Giovannini, ha riferito “di aver chiesto ad Anas un cronoprogramma aggiornato da rendere pubblico (anche per le opere del Pnrr), in modo che i territori vengono a conoscenza in anticipo delle tempistiche per le opere programmate”. Ciò si renderà utile e vitale dall’apertura dei cantieri alla fine dei lavori, indispensabile per la viabilità giornaliera.

Nell’ultimo comunicato del Comitato del 3 gennaio scorso, avevamo stigmatizzato i comportamenti istituzionali degli attori in campo, nostri rappresentanti nazionali e regionali, non in linea con profili di efficienza ed efficacia; avevamo chiesto di organizzare un incontro in presenza al fine di superare ogni sorta di speculazione, così come ci eravamo scadenzati il 17 novembre 2021.

Ulteriori polemiche non sono più ricevibili, sembra essere al “teatro dell’assurdo” non fosse altro per rispetto alle morti registrate sull’attuale pericolosissimo percorso, per le migliaia di cittadini lavoratori che giornalmente percorrono l’arteria nell’intento di creare reddito per le proprie famiglie e ricchezza per il territorio, per le centinaia di Tir che ogni notte percorrono l’arteria per portare sui mercati europei i frutti della nostra terra.

“Rinnoviamo ai nostri rappresentanti istituzionali a fare, ancora una volta, fronte comune nei Governi nazionale e regionale, in Parlamento (soprattutto nelle commissioni e nei ministeri dove rappresentanti dei territori lavorano giornalmente a verificare le infrastrutture del Paese ed alcuni – soprattutto esponenti del Nord perseguono la “Quadripulazione delle tratte”… ) e condurre a compimento questa procedura al successo; senza ulteriori indugi o obiettivi di respiro brevissimo o peggio personalistici – dice il Comitato per la Ragusa-Catania (foto) -. Noi questo metodo lo custodiamo dal 17 novembre del 2003 e continueremo a richiedere atti doverosi di unità d’intenti con l’incontro già deciso intorno ad un tavolo a Ragusa, di tutti gli attori istituzionali con le comunità”.

