Cna. Le prospettive legate alla Zes, i sindaci iblei a confronto

La Cna territoriale di Ragusa a confronto con i sindaci del Libero consorzio comunale dell’area iblea interessati al tema riguardante le opportunità offerte dall’istituzione della Zona economica speciale della Sicilia orientale. La sede territoriale di Ragusa ha ospitato un incontro a cui hanno partecipato i sindaci di Comiso, Maria Rita Schembari, di Modica, Ignazio Abbate, di Pozzallo, Roberto Ammatuna, di Ragusa, Giuseppe Cassì, con l’assessore allo Sviluppo economico Giovanna Licitra che si è occupata specificatamente di seguire le problematiche della zona artigianale di contrada Mugno, e di Vittoria, Francesco Aiello, con l’assessore allo Sviluppo economico Anastasia Licitra. L’incontro è stato coordinato dal segretario territoriale della Cna di Ragusa, Carmelo Caccamo, alla presenza dei funzionari Antonella Caldarera, Giovanni Brancati e Giorgio Stracquadanio. Quest’ultimo, nello specifico, ha fornito ai presenti dettagliate informazioni sulle agevolazioni e sulle potenzialità messe in campo dalle Zes per le piccole e medie imprese. Nel corso della riunione è emersa con forza l’esigenza di individuare un percorso comune al fine di utilizzare al massimo le grandi potenzialità prospettate dalla Zes e finalizzate alle possibilità di sviluppo dell’intero territorio. Tutte le aree della provincia di Ragusa inserite nella Zes della Sicilia orientale hanno caratteristiche di grande rilevanza e meritano attenzione al pari delle altre aree di investimento della nostra isola. Il porto di Pozzallo e la sua area retroportuale che investe anche il territorio di Modica, l’aeroporto di Comiso, la zona artigianale di Ragusa e le aree del mercato ortofrutticolo e della zona artigianale di Vittoria rivendicano un ruolo di primissimo piano nel panorama siciliano, anche alla luce delle nuove opportunità che possono derivare dal Pnrr. Al termine dell’incontro, i sindaci si sono determinati nel chiedere, per il tramite della Cna, attraverso una nota firmata dal presidente territoriale di Ragusa Giuseppe Santocono, un incontro urgente all’assessore regionale alle Attività produttive e al commissario per le Zes della Sicilia orientale, al fine di attivare una prima concertazione sulla tematica affinché ogni singola realtà interessata possa esporre le reali esigenze delle imprese e dei Comuni.

