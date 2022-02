Modica. Anziano colto da malore, salvato dalla Polizia locale

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, stamattina una pattuglia della Polizia locale di Modica è stata contattata da una donna la quale, dovendo recarsi ad assistere un anziano, era preoccupata giacchè l’uomo non apriva, anche se dall’interno si udivano lamenti. La polizia locale ha, immediatamente, allertato i vigili del fuoco e il 118. Nel frattempo si è presentato il fratello dell’anziano che ha aperto, senza forzare, la porta di casa. Il congiunto è stato trovato sul pavimento perché colto da malore la sera prima e non era più riuscito ad rialzarsi. All’interno della casa era percettibile odore di gas che i vigili del fuoco hanno immediatamente risolto perché proveniva da una stufa rimasta accesa tutta la notte. Il poveretto è stato trasferito in ospedale.

Sabato scorso, durante i controlli di natura annonaria, la polizia locale ha sanzionato un ambulante proveniente da S.Croce Camerina che vendeva prodotti (verdura) all’esterno dell’area adibita a mercato dei contadini (km 0). Il camion, peraltro, era parcheggiato in pieno incrocio, creando problemi alla viabilità (segnalato da numerosi automobilisti). Lo stesso rivenditore la settimana precedente era stato diffidato circa la sua presenza in quella zona ma, evidentemente, l’azione di prevenzione adottata dalla pattuglia non era stata recepita.

Sabato scorso il camion è stato trovato nuovamente all’incrocio di Viale Medaglie d’Oro e l’ambulante impegnato nella vendita. Nonostante il richiamo degli agenti, l’interessato ha cercato di prendere il sopravvento ma ciò non gli è stato consentito. Gli è stata inflitta un’ammenda di 515 euro per inottemperanza all’apposita ordinanza del sindaco, e diffidato a non tornare più nella zona.

Salva