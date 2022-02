Scuderi. Riapre al traffico Via Cavour a Vittoria? “Errore clamoroso”

“Mentre si parla di pedonalizzare ancora di più i centri storici di tutto il mondo, di rendere le parti antiche delle varie città sempre più a misura d’uomo, ecco che, a Vittoria, in controtendenza, l’unica zona pedonale che abbiamo, quella di via Cavour, la si vuole riaprire al traffico”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, dopo avere appreso che il sindaco, Francesco Aiello, intende procedere lungo questa direzione nel tratto riservato ai pedoni. “Utilizzando il sistema dei social, tanto per cambiare – chiarisce Scuderi – il primo cittadino ha annunciato alla collettività quali sono le sue intenzioni. E’ l’unica zona pedonale che abbiamo. Non nascondo che i problemi esistano, soprattutto sul fronte dell’ordine pubblico. Ma la soluzione non può essere quella di fare tornare la circolazione dei veicoli. A cosa serve, allora, un’Amministrazione comunale se non si dà da fare per individuare i migliori percorsi sostenibili nel tentativo di sanare le varie emergenze? Ma c’è un altro aspetto che occorre considerare e che, secondo me, è ancora più pesante e grave. Il fatto, cioè, che il sindaco non rende partecipe il civico consesso di queste intenzioni. Lui decide di fare una cosa e la città subisce, senza alcun confronto preventivo, senza dibattito democratico, senza soppesare i pro e i contro. No, non è proprio questo il modo più adatto di procedere. La soluzione, per quanto riguarda via Cavour, non può essere la riapertura del traffico, creando quel caos veicolare che si era deciso di bypassare. Dobbiamo pensare ad altro, ad aspetti più moderni e innovativi. E, soprattutto, dobbiamo favorire a tutto spiano il confronto a maggior ragione quando si tratta di argomenti così importanti per il futuro di tutti noi”.

