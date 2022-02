Perù. Bus finisce in un orrido: 22 morti e 30 feriti

Nell’ennesimo incidente stradale sull’altipiano andino sono morte 22 persone e altre 30 sono rimaste ferite dopo che un bus è uscito di strada nella provincia di Pataz, dipartimento della Libertad situato nel nord del Perù. L’autobus sul quale viaggiavano una cinquantina di persone, è precipitato da un dirupo alto circa 100 metri. Nonostante il numero dei morti in questo tipo di incidenti siano diminuiti durante la pandemia a causa delle restrizioni, quasi 3.000 persone muoiono ogni anno nell’altipiano andino a causa di incidenti stradali simili. Infatti, nel quinquennio 2016-2021 circa 14.000 persone sono morte per questo motivo. La maggior parte degli incidenti stradali che si verificano in Perù sono causati dalle cattive condizioni tecniche del parco veicoli e delle strade, dalla complicata geografia montuosa e dall’incoscienza dei conducenti.

