M5s Modica. Mancata distribuzione sacchetti umido. Interrogazione

Un’interrogazione urgente per chiedere spiegazioni al Sindaco o a chi per lui all’interno dell’Amministrazione Comunale, riguardo al disservizio patito dalla cittadinanza per la mancata distribuzione dei sacchetti per l’umido.

È il Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, Marcello Medica, ad intervenire formalmente dopo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini i quali, recandosi presso l’ufficio Ecologia per ritirare la fornitura annuale dei sacchetti per l’umido, si sarebbero sentiti rispondere che “l’Amministrazione Comunale non eroga più tale fornitura e che avrebbero potuto utilizzare quelli della frutta del supermercato oppure provvedere ad acquistarli”.

Nell’interrogazione si fa presente che dal Capitolato Speciale d’Appalto si evince chiaramente che i sacchetti debbano essere forniti dall’impresa che gestisce il servizio appaltatogli dal Comune (…l’utente deposita le frazioni dei rifiuti in contenitori o sacchi a perdere distribuiti dall’impresa, trasparenti e muniti di codice identificativo dell’utenza.).

Inoltre, si ritiene ingiusto che i cittadini debbano trovarsi nelle condizioni di dover pagare tasse sempre più salate (Tari) a fronte di sempre minori servizi, come quello della mancata distribuzione dei sacchetti, o della loro consegna soltanto presso la Zona Artigianale di contrada Michelica, penalizzando i cittadini degli altri quartieri e delle altre zone della città.

Per tali motivazioni, il Consigliere Medica, nell’interrogazione in questione, chiede di conoscere:

se sia normale che ad un cittadino che si reca presso l’Ufficio Ecologia, per ritirare la fornitura annuale dei sacchetti dell’umido, gli venga risposto che “l’Amministrazione Comunale non eroga più tale fornitura e che può utilizzare quelli della frutta del supermercato oppure provvedere ad acquistarli”;

la motivazione, alla base del disservizio, per la quale tali sacchetti, che inizialmente venivano distribuiti alle singole utenze e in vari punti della città, adesso non vengono più consegnati a chi ne fa richiesta e quando ciò avviene, il punto di distribuzione è soltanto quello della Zona Artigianale di contrada Michelica;

se l’Amministrazione è a conoscenza della questione ed ha intenzione a riguardo di far valere ciò che è chiaramente riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto, evitando che nel solito rimpallo di responsabilità ci vada di mezzo sempre il cittadino.

Il Movimento 5 Stelle di Modica, per mano del suo rappresentante in Consiglio Comunale, a questo punto, auspica che alle domande poste seguano delle risposte chiare ma soprattutto risolutive del disservizio sinora patito dalla cittadinanza a causa della mancata distribuzione dei sacchetti necessari per la raccolta differenziata dell’umido, nonché della modalità di distribuzione affinché quest’ultima possa essere quanto più prossima ai cittadini residenti nei vari quartieri e nelle varie zone della città.

