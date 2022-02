Modica. “Principi Grimaldi” in Andalusia per il progetto Greener

Con l’inizio dell’anno nuovo ripartono al Principi Grimaldi di Modica le nuove esperienze ERASMUS+. Cinque studenti dell’Istituto, accompagnati dalle insegnanti Valentina Bontempelli e Gabriella Giampiccolo, sono da poco ritornati dalla Spagna, per la terza mobilità in uscita del Progetto “Greener Together, Greener For Our Planet”.

Il team italiano, dal 31 gennaio al 4 febbraio, si è recato ad Adra, una soleggiata cittadina, situata nella regione dell’Andalusia, di fronte alle coste africane. Qui ha trascorso momenti di scambio culturale insieme agli altri studenti e docenti del paese ospitante e dei paesi partner del progetto, provenienti da Turchia, Bulgaria e Romania.

Durante la prima giornata tutti i gruppi sono stati accolti presso la scuola spagnola “Gaviota” dagli studenti del posto, dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore spagnolo Ismael García Garrillo, insegnante di lingua inglese che si è messo a disposizione di tutti i partner, facendoli sentire a casa loro.

I workshop hanno toccato un tema di grande attualità e particolarmente sentito da tutti gli studenti: l’inquinamento e il rispetto dell’ambiente. Gli studenti italiani hanno esposto brillantemente in lingua inglese un lavoro riguardante l’immissione di gas serra nell’atmosfera.

Naturalmente, non sono mancati momenti di svago, giochi all’aria aperta e visite guidate della città di Adra, importante porto commerciale nell’antichità perché situato in una posizione strategica tra l’Africa e l’Europa. Oggi la sua economia, come quella dei paesi vicini, si basa sulla produzione in serre, altamente specializzate e a basso impatto ambientale, di ortaggi di qualità esportati in tutto il mondo. Interessante la visita della riserva naturale di Albuferas con le sue antiche lagune che ospitano specie animali in via di estinzione e offrono sosta e riparo ad uccelli migratori durante il loro lungo viaggio dall’Europa al nord Africa. Suggestiva anche la visita presso i villaggi dell’Alpugiarras, Capileira e Pampaneira che hanno la caratteristica di avere casette tutte bianche alternate a piccoli giardini colorati e rigogliosi. Infine, si è potuto conoscere un pezzo di storia della Spagna visitando l’Alhambra, antichissima fortezza di Granada, divenuta in seguito palazzo dei re di Spagna e oggi patrimonio UNESCO.

I ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo a tutte le attività proposte. Hanno vissuto momenti di grande integrazione e socializzazione con gli studenti di nazionalità diverse e hanno avuto l’opportunità di migliorare il proprio inglese, lingua ufficiale dei progetti Erasmus, e di conoscere nuove parole ed espressioni di altre lingue.

Anche per gli insegnanti l’esperienza è stata occasione di crescita professionale e culturale; portano a casa una rinnovata motivazione e l’energia per mettersi subito al lavoro e organizzare al meglio l’arrivo dei partner nel mese di marzo, quando l’Istituto Grimaldi ospiterà la mobilità in ingresso.

