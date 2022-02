Conad Scherma Modica. doppio impegno nel weekend

Il percorso di qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti vede un doppio impegno nel weekend per la Conad Scherma Modica. Si comincia sabato a Bastia Umbra, dove andrà in scena la seconda prova zonale di qualificazione assoluta, con 6 rappresentanti nella Scherma Modica in gara nella prova di fioretto maschile: Leonardo Aprile, Matteo Benedetto, Marco Palermo, Mattia Pitino, Emanuele Santoro, Fernando Scalora. Obiettivo per tutti quello di conquistare uno dei 38 posti in palio per la successiva prova nazionale di Lucca del prossimo mese, a cui sono già ammessi gli atleti del gruppo d’élite tra cui Francesco Spampinato e Giorgio Avola; prova nazionale dopo la quale si avranno i primi verdetti sui qualificati alla fase finale dei Campionati Italiani Assoluti 2022 a Courmayer nel mese di giugno. A seguire nella giornata di domenica sarà la volta della sezione scherma paralimpica impegnata a San Lazzaro (Bologna) nella seconda prova di qualificazione per il Campionato Italiano Paralimpico e Non Vedenti che si terrà a Macerata sempre nel mese di giugno. Voleranno in Emilia Romagna per la prova paralimpica di spada femminile Nicoletta Di Rosa nella cat. A e Maria Boscarino nella cat. C, nella spada maschile cat. C Leonardo Napolitano; invece per la spada non vedenti Antonio Carnazza e Carmelo Gurrieri. Sempre sul percorso di qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti, nella specialità di spada maschile, lo scorso fine settimana si è svolta sulle pedane del Palasport di Santa Venerina la qualifica regionale dell’arma senza convenzione; in evidenza Riccardo Tidona, che fermatosi negli ottavi di finale con il suo 13º posto finale, ha guadagnato la possibilità di partecipare alla prova zonale di qualificazione assoluta di spada maschile del prossimo mese di marzo. Altra buona notizia giunge al Palamoak dalla Federazione Italiana, con l’autorizzazione a rappresentare l’Italia nella prova di coppa del mondo under20 a Sabadell (Spagna) del prossimo 19 febbraio per Francesco Spampinato; importante occasione per acquisire esperienza in campo internazionale, seppur nella difficile categoria superiore, per il cadetto modicano che si è messo particolarmente in luce in questa prima parte di stagione agonistica.

