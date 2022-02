L’Olympia Basket Comiso tessera Nicolas D’Arrigo

L’Olympia Basket Comiso ha raggiunto un accordo sino al termine dell’attuale stagione, con l’atleta Nicolas D’Arrigo, classe 1993 , altezza 1,98, ruolo Play/guardia. Il giocatore, arrivato ieri a Comiso, si è già messo a disposizione di coach Farruggio, sostenendo la prima seduta d’allenamento con i nuovi compagni.

D’Arrigo è un giocatore italo argentino con un trascorso negli anni precedenti in numerosi club di serie B e di serie C Gold. La sua qualità principale è quella della visione di gioco finalizzata a coinvolgere il più possibile i compagni di squadra cercando di metterli nelle condizioni di arrivare bene a canestro.

A dare il benvenuto al neo arrivato, a nome della società, è stato il presidente Roberto Biscotto: “Abbiamo avuto modo di conoscere le qualità di Nicolas e contiamo molto sul suo apporto per raggiungere gli obiettivi stagionali. Con D’Arrigo ripristiniamo il vuoto che si era creato nel roster dopo l’inaspettata partenza di Orazio Ventura per motivi familiari. Ringrazio il direttore sportivo Carmelo Re e tutto lo staff per il lavoro profuso affinché si potesse giungere a questa conclusione”.

D’Arrigo è stato già tesserato per cui scenderà regolarmente in campo, già domenica prossima (ore 18) nell’impegno di campionato contro il Domenico Savio Messina valevole quale sesta giornata del girone di ritorno.

