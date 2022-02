Il Modica vince 5 – 1 contro il Canicattini, nonostante dallo scadere del primo tempo abbia dovuto giocare in dieci per l’espulsione di Gatto. Era la gara di andata degli ottavi di Coppa Italia e si è giocata al Comunale di Canicattini Bagni. La prima parte di gioco si è chiusa col doppio vantaggio dei rossoblù, grazie alle reti di Agodirin (10′) e di Drago (36′). Al 44′ il cartellino rosso per di Natale Gatto per doppia ammonizione. La ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, è stata tutta in discesa. Drago sigla la sua doppietta su rigore, per un atterramento in area di Pellegrino. Doppietta anche per Tripoli. I locali sono andati a segno allo scadere, su rigore, con Camara.