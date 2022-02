Ci sono anche un vittoriese e un comisano tra i feriti nell’incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio sulla Siracusa-Gela (A18) tra Noto ed Avola. un 43enne di Melilli è in prognosi riservata Il sinistro ha visto coinvolti, per cause da stabilire da parte della polizia stradale, una Giulietta Alfa Romeo e una Maserati che viaggiavano nella stessa direzione Noto-Avola.

Oltre al melillese, sono rimasti feriti P.S., 76enne di Comiso, P.S., e P.A., 50enne di Vittoria.