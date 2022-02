Vittoriese investito da un tram in Portogallo. E’ grave

Un vittoriese, Elio Baglieri Occhipinti è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un tram in Portogallo.

L’uomo è ricoverato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Baglieri era partito nei giorni scorsi per il Portogallo per una vacanza con la moglie e i figli. L’incidente è avvenuto sabato: l’uomo è stato centrato dal mezzo su binari ed è finito sull’asfalto. La dinamica non è ancora chiara e non è ancora stato accertato se ciò che è accaduto sia da attribuire a un guasto tecnico, al semaforo o ai freni del mezzo, o a un errore umano.

A darne notizia della vicenda il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello che ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook: “Mentre si trovava in Portogallo con moglie e figli, un tram ha investito un vittoriese… Elio Baglieri Occhipinti che adesso è in gravissime condizioni. Esprimo costernazione e cordoglio per l’accaduto e vicinanza alla Famiglia”.

