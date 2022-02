Modica. Via Lantieri dal 14 febbraio Zona a Traffico Limitato

L’Amministrazione Comunale di Modica, nell’ambito della proposta di valorizzazione di luoghi dalla forte valenza simbolica ma, soprattutto, storica, anche al fine di favorirne la vivibilità senza comprometterne l’accessibilità, ha dato direttiva al Comando di Polizia Locale, per potere istituire la Zona a Traffico Limitato (ZTL), in Via Lantieri.

Da lunedì 14 febbraio 2022, come da apposita ordinanza firmata dal Comandante Rosario Cannizzaro, entrerà in vigore il nuovo provvedimento.

Via Lantieri, nella quale i veicoli possono accedere solo da Corso San Giorgio, si trova in uno dei punti più suggestivi della Città, in quanto attraversata dalla maestosa e spettacolare scalinata che porta al Duomo di San Giorgio (bene dell’Umanità) e in essa sono inglobati i giardini denominati “Orto del Piombo”;

“Le caratteristiche della strada, tra l’altro – spiega il sindaco, Ignazio Abbate – a causa della limitata larghezza e della mancanza di marciapiedi, incidono negativamente sulla sicurezza veicolare e, soprattutto, pedonale, poiché attraverso Via Lantieri centinaia di turisti raggiungono il Duomo, Palazzo Polara e il Castello dei Conti”.

Il transito e la sosta sarà consentito ai residenti di Via Lantieri e delle strade adiacenti raggiungibili solo percorrendo l’arteria in oggetto, ai veicoli di medici per il tempo strettamente necessario ad effettuare visita domiciliare (gli stessi dovranno esporre visibilmente sul cruscotto il contrassegno “Medico in visita domiciliare” rilasciato dall’Ordine dei Medici) e ai mezzi al servizio di persone con deambulazione sensibilmente ridotta se muniti di apposito contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale.

“L’accesso e la sosta per i residenti – spiega l’assessore per la sicurezza del Territorio, Pietro Lorefice – prevede l’esposizione di apposito pass che dovrà essere richiesto presso il Comando di Polizia Locale, esibendo documento di identità e copia del libretto di proprietà del veicolo che attestino la residenza in Via Lantieri”.

