Fratelli d’Italia si riunisce in assemblea a Vittoria

Si è tenuta ieri, 5 febbraio, l’assemblea del circolo di Vittoria di Fratelli d’Italia nella sala Avis. Un incontro molto partecipato e che ha avuto come scopo principale quello di fare il punto sull’impegno del partito sul territorio tracciando, al contempo, l’orizzonte per le prossime competizioni regionali e nazionali.

Diversi gli interventi dei dirigenti cittadini e provinciali di FdI nonché dei consiglieri comunali in carica e degli esponenti del movimento giovanile, Gioventù nazionale. Sono intervenuti, tra gli altri, Monia Cannata, Salvo Sallemi, Riccardo Ronza, Paolo Ferrara (assessore a Santa Croce), Alfredo Vinciguerra.

Ha aperto i lavori la coordinatrice cittadina di FdI Monia Cannata: “Il nostro partito è nato dalla coerenza di un gruppo di uomini e donne fedeli a un ideale, a un modo di intendere la politica e a dei valori sui quali non hanno mai accettato compromessi. Adesso Fratelli d’Italia si pone sopra tutti gli altri nei sondaggi e ha una leader, Giorgia Meloni, riconosciuta e apprezzata dalla maggioranza degli italiani. Anche sul territorio la nostra coerenza ha pagato. Siamo quelli dell’azione, delle idee in movimento e non quelli dei like su facebook o della politica dell’apparire. Per queste ragioni FdI rappresenta a Vittoria, ma anche in tutta la provincia, una forza propulsiva e aggregante. Nelle prossime competizioni elettorali di certo metteremo in campo la migliore classe dirigente per rappresentare i bisogni di un territorio tradizionalmente vocato all’agricoltura, all’imprenditoria e al turismo”.

Riccardo Ronza, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, ha affermato: “Il movimento giovanile è stimolo e pungolo verso i dirigenti e rappresenta un percorso determinante per la formazione umana e politica. L’attuale classe dirigente di Fratelli d’Italia è stata forgiata da una formazione giovanile che ha permesso di far emergere una generazione preparata e apprezzata. Ci sono tanti fronti culturali sui quali noi giovani dobbiamo agire e difenderemo sempre la nostra terra, la nostra storia, la nostra tradizione”.

Ha chiuso i lavori Salvo Sallemi, capogruppo in consiglio comunale: “I cittadini vittoriesi ci hanno dato il compito di essere sentinelle della sindacatura Aiello e in questi primi, disastrosi, 100 giorni di amministrazione hanno avuto modo di vedere la differenza tra chi non conosce la buona amministrazione e tra chi, come noi, ha idee chiare e conoscenza della macchina comunale. Assunzioni amicali, consulenze agli accoliti, modo di gestire il Comune come negli anni ’80, incapacità di incidere sui problemi. Sono stati questi i primi 3 mesi di Aiello e noi continueremo a denunciare e sorvegliare. Ma, al contempo, dobbiamo costruire l’alternativa per il futuro: abbiamo una classe dirigente che unisce freschezza ed esperienza e dobbiamo puntare in alto. Vittoria, e l’intera provincia, hanno bisogno di una rappresentanza – a tutti i livelli – appassionata e capace. Per queste ragioni Fratelli d’Italia ci sarà ed esprimerà i suoi rappresentanti che concorreranno alle prossime regionali. Si tratta di un appuntamento importante per poter incidere sulle tante questioni che hanno a che fare con la viabilità, l’agricoltura, il turismo, lo sviluppo infrastrutturale. Abbiamo bisogno di un rappresentante di FDI del territorio alla Regione per tutelare la nostra provincia”.

Salva