Ispica. Comune incrementa monte ore di 70 dipendenti part-time

Il Comune di Ispica ha incrementato le ore lavorative del personale in part-time da 24 a 30 settimanali a partire dal 14 febbraio e fino a tutto il 2022. Così recita la delibera di Giunta municipale n.12 del 3 febbraio 2022. “Stiamo parlando – afferma il segretario generale della Cisl Fp, Daniele Passanisi, assieme alla segretaria territoriale, Sandra Farruggio, e ad Antonio Nicosia, coordinatore funzioni locali Ragusa Cisl Fp – di un importante e storico traguardo che riguarda ben settanta dipendenti. Sull’incremento orario il sindaco, Innocenzo Leontini, nel corso di alcuni incontri, aveva manifestato alle organizzazioni sindacali il proprio personale impegno e dell’intera Giunta per fare in modo che, malgrado le note vicende collegate allo stato di dissesto finanziario del Comune, questa annosa vicenda avesse uno sbocco. Siamo dunque soddisfatti e manifestiamo il nostro apprezzamento per quanto deciso dall’Amministrazione comunale e per la forte attenzione manifestata nei confronti del corpo impiegatizio. Auspichiamo che, dopo il 31 dicembre di quest’anno, l’incremento orario possa essere storicizzato per fornire a tutto il personale garanzie future permettendo a ciascuno di loro di programmare nella maniera migliore la propria vita”.

