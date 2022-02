Confcooperative Ragusa. Domande servizio civile, c è ancora tempo

C’è ancora tempo per presentare la domanda di candidatura nei progetti di Servizio civile universale di Confcooperative. La scadenza, inizialmente prevista per il 26 gennaio, è stata prorogata al 10 febbraio alle ore 14.00. I giovani tra i 18 e i 28 anni possono ancora candidarsi per partecipare ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023. I giovani saranno inseriti nella rete di imprese aderenti a Confcooperative che è impegnata da sempre non solo a gestire servizi di welfare, ma a costruire ponti tra le persone. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.serviziocivil.coop e ricercare i progetti delle imprese che riguardano il territorio di riferimento, in questo caso quello dell’area iblea. Il servizio civile proposto da Confcooperative diventa quindi un’opportunità per essere parte attiva della comunità, ampliare la propria rete sul territorio e venire a contatto con professionisti. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede di Confcooperative territoriale Ragusa allo 0932.623639 e chiedere di Giusy Cavallo.

