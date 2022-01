È tempo di affiliazioni per il Csen Ragusa. Le novità

Tempo di affiliazioni per gli enti di promozione sportiva. Anche il Csen non è da meno e il comitato provinciale di Ragusa si sta organizzando per cercare di rispondere, sempre più, alle esigenze delle Asd e Ssd associate. E’ lo stesso presidente Sergio Cassisi a confermarlo, sottolineando che “stiamo proponendo sempre più contenuti nei confronti delle società affiliate. E, infatti – prosegue – abbiamo attivato un’importante novità presente nell’area riservata delle varie Asd e Ssd. Basta un click per inviare la versione digitale della tessera Csen sia via email che via WhatsApp ai propri soci e ai tesserati. Ci sono alcune modalità che occorre seguire e che spieghiamo nel dettaglio nelle nostre istruzioni per l’uso. Pratiche molto semplici come ad esempio inserire la mail dell’atleta oppure utilizzare il numero di telefono dello stesso atleta dopo avere scaricato sul proprio personal computer WhatsAppWeb. Entrambi i sistemi invieranno un link al socio o tesserato, attraverso il quale potrà scaricare la sua tessera in versione pdf conservandola sul computer o sullo smartphone. Le istruzioni e i link ai programmi sono comunque presenti all’interno del sistema. Cerchiamo sempre di più di essere al passo con i tempi per fornire servizi che possano essere all’altezza della situazione e per rendere sempre più agevole l’attività delle società affiliate”.

Salva