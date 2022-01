Solo due positività in seno al gruppo squadra della Passalacqua Spedizioni Ragusa di baaket. Questo l’esito dell’ultimo giro di tamponi in casa Passalacqua Ragusa. Oggi pomeriggio le giocatrici saranno sottoposte alle visite necessarie per ottenere il return to play, quindi da domani riprenderanno gli allenamenti in vista del match di sabato prossimo sul campo del Famila Schio.

