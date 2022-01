Questura di Ragusa. Promozioni per Demaio, Amarù e Terranova

Promozioni, rientro in servizio e nuovi incarichi dirigenziali presso la Questura di Ragusa. A seguito della promozione alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato di Domenico Demaio, già Capo di Gabinetto della Questura, che ha assunto il nuovo incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in raccordo con il Questore di Ragusa, ha affidato l’importante incarico di Capo di Gabinetto al Vice Questore della Polizia di Stato Rosario Amarù, che nell’ ultimo anno aveva ricoperto l’incarico di Comandante della Polizia locale di Vittoria, rassegnando le dimissioni lo scorso novembre per fare rientro in Questura.

Amarù, era stato dirigente dell’Ufficio Immigrazione fino al mese di Agosto 2020, data in cui il predetto Funzionario aveva assunto l’incarico di Comandante della Polizia Locale di Vittoria. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi, tra cui per molti anni anche quello di Dirigente dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Comiso e Vittoria.

Nell’ambito delle nuove assegnazioni dirigenziali, al Primo Dirigente della Polizia di Stato, Giorgio Terranova, già Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, su proposta del Questore, ha conferito l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Ragusa.

