La morte del piccolo Evan. Chiesta perizia per la madre

La difesa chiede la perizia psichiatrica su Letizia Spatola, 24 anni, la mamma del piccolo Evan, deceduto il 27 agosto del 2020 dopo essere arrivato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Modica. La donna, rosolinese, è già rinviata a giudizio e si trova agli arresti domiciliari, con l’accusa di omicidio. Il processo è in corso davanti alla Corte d’Assise di Siracusa. La stessa richiesta era stata avanzata per il compagno, Salvatore Blanco, di Noto ( dichiarato, però, in grado di intendere e di volere), anche lui sul banco degli imputati, accusato di avere picchiato Evan ripetutamente.

