Artisti siciliani che hanno incantato al Festival di Sanremo

Nella lunga storia del Festival di Sanremo, numerosi artisti siciliani sono riusciti a incantare il pubblico. La kermesse più celebre del nostro Paese ha acquisito una maggiore rilevanza anche grazie a esponenti di alta qualità provenienti dalla Trinacria.

Le cantanti siciliane più apprezzate a Sanremo

Iniziamo dalle donne più famose che hanno preso parte a uno spettacolo appartenente alla cultura nazionale. Tra le personalità più apprezzate, vanno segnalate Carmen Consoli, Gerardina Trovato, Silvia Salemi e Marcella Bella. Tutto ciò senza dimenticare le voci delle palermitane Francesca Alotta e Giuni Russo, scomparsa tragicamente nel 2004. Dalla Sicilia proviene anche Giusy Ferreri, apprezzata negli ultimi anni anche grazie a successi estivi.

Grazie ai loro nomi, il ricordo del loro talento significa attraversare decenni di storia della musica italiana. Alcune storie di carriere musicali non hanno avuto risvolti facili, ma tante donne hanno portato in alto il nome di una regione straordinaria. Dalla messinese Olivia alle catanesi Antonella Arancio e Patrizia Laquidara, senza dimenticare la nissena Miele, gli esempi positivi non mancano. Inoltre, l’agrigentina Loredana Errore, emersa grazie al talent show Amici, è stata ospite nel 2011 cantando insieme ad Anna Tatangelo.

I principali artisti musicali siciliani a Sanremo

Anche il sesso maschile si difende al meglio grazie a numerosi artisti che hanno dato lustro alla Sicilia. Tra i nomi più celebri, vanno segnalati Mario Biondi, Gianni Bella, il vincitore di X Factor del 2014 Lorenzo Fragola. A tutti questi, bisogna aggiungere Giovanni Caccamo di Modica, Roy Paci di Augusta e Mario Venuti di Siracusa.

Un discorso a parte lo merita senz’altro il grande Fiorello, nato a Catania e partecipante al Festival nel 1995 con il pezzo romantico Finalmente tu. Negli ultimi due anni, è stato scelto come co-conduttore al fianco di Amadeus, anche lui con origini siciliane grazie ai genitori palermitani. Anche l’altro agrigentino Tony Cucchiara fa parte del novero degli artisti locali.

Inoltre, va ricordata anche la presenza nel 2011 del grande e compianto Franco Battiato. L’artista canadese ha collaborato con Luca Madonia nel brano L’alieno. Altre due celebrità siciliane che hanno preso parte a Sanremo e hanno anche vinto sono due dei tre membri del Volo. Stiamo parlando di Ignazio Boschetto, nato a Bologna e cresciuto a Marsala da genitori siciliani, e di Piero Barone, originario di Agrigento.

Sanremo, un luogo ricco di fascino

Anche i cantanti e artisti siciliani hanno così potuto vivere in prima persona la bellezza straordinaria di una città come Sanremo, autentica perla della Liguria. C’è davvero molto da vedere all’interno di una cornice davvero unica, partendo dal cuore storico della Pigna e proseguendo con Villa Ormond e Villa Nobel. Tutto ciò senza dimenticare la Cattedrale di San Siro e il palazzo dei Conti Sapia Rossi.

Un ruolo di primo piano va attribuito anche al celebre Casinò di Sanremo, nonostante sia un po’ complicato andarci a causa delle restrizioni in corso. Non avrà il fascino degli anni d’oro, complice anche l’avanzata del mondo digitale che anche in questo settore è più attivo tanto che esistono liste come quella dei migliori casinò secondo Time2Play. Internet ha senz’altro scombinato un po’ i piani ma visitare il Casinò di Sanremo, anche per vedere dove viene ospitato è un’esperienza da fare quando si visita la città dei fiori.

