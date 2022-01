Calcio. Il Modica ne fa sei alla RG Siracusa

Non poteva iniziare meglio il girone di ritorno per il Modica Calcio che al “ Vincenzo Barone” ne fa sei alla Riccardo Garrone di Siracusa. Due reti nel primo tempo, mentre gli ospiti hanno realizzato la rete della bandiera su calcio di rigore di Riela per un fallo di mano in area di La Cognata.

È il 6′ quando Pellegrino con astuzia batte velocemente un calcio di punizione dalla trequarti servendo sulla sinistra Butera che entra in area arriva sul fondo e crossa sul secondo palo, dove Genovese in tuffo si fa trovare pronto per la deviazione di testa che mette la palla alle spalle di Latino.

I rossoblù insistono e al 9′ vanno vicinissimi al raddoppio. Gatto serve sulla sinistra Butera, che tira sul primo palo,ma questa volta Latino è bravo a respingere la conclusione in tuffo a pugni chiusi.

Al 10′ è ancora Gatto a mandare al tiro Tripoli che impegna severamente Latino.

Al 22′ arriva il raddoppio. Tripoli servito sulla corsa entra in area e batte per la seconda volta Latino. I padroni di casa sono assoluti padroni del gioco e per Incatasciato c’è solo lavoro di ordinaria amministrazione.

Nella ripresa al primo affondo il Modica va ancora in gol. Musso in proiezione offensiva sulla destra crossa al centro, dove Agodirin in scivolata anticipa tutti e infila per la terza volta Latino.

Il Modica insiste ancora e al 12′ Genovese realizza dall’interno dei sedici metri il poker per la sua squadra e la sua doppietta personale.

Il monologo modicano continua e al 23′ arriva la quinta rete. Drago serve a sinistra Butera che questa volta si mette in proprio,prende la mira e tira in porta con palla che s’insacca nel sette alla sinistra dell’incolpevole Latino.

Al 26′ arriva il gol della staffa degli ospiti. Lo realizza dal dischetto Riela che trasforma il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un presunto fallo di mano di La Cognata. Incatasciato intuisce l’angolo del tiro ma non riesce a deviare.

Al 28′ è la volta di scrivere il nome sulla partita anche per Drago, che ruba palla al limite dell’area entra nei sedici metri avversari e batte per la sesta volta Latino.

Poi il Modica fa tanto possesso palla aspettando il triplice fischio dell’arbitro che arriva dopo 5′ di recupero.

“E’ stato un buon inizio – spiega a fine partita Giancarlo Betta – ma bisogna rapportarlo sempre all’avversario che affrontiamo. Abbiamo avuto spazi e tempi per giocare e abbiamo fatto vedere buone cose. Ora – continua – dobbiamo prepararci alle partite dove questi spazi dovremo cercarceli noi e le prossime due gare ci diranno qualcosa in questo senso, ma posso dire che ora siamo veramente competitivi. L’arrivo dei nuovi acquisti è servito per cambiare la mentalità al gruppo. I nuovi, infatti, sono arrivati a Modica per vincere e se riusciranno a tramettere la loro voglia di successo a tutto il gruppo -conclude Betta – ci sarà utile per diventare ancora più competitivi”.

Contento per il successo e per la prestazione anche il trio Pitino, Radenza, Di Raimondo, presenti in tribuna per assistere al ritorno in campo della loro squadra dopo la lunga pausa.

“Siamo contenti per quanto ha fatto la squadra in campo – dichiarano –. Si è visto chiaramente che il lavoro svolto durante lo stop, oggi ha dato i suoi frutti. I nuovi acquisti – continuano – si sono inseriti nello scacchiere tattico al meglio e hanno dato fantasia e imprevedibilità alla squadra che oggi ha dimostrato di essere più competitiva. Il nostro obiettivo non cambia – concludono i massimi esponenti del sodalizio rossoblu – e se nella finestra di mercato ci sarà la possibilità di rendere questa rosa ancora più competitiva proveremo a farlo”.

Modica Calcio 6

RG Siracusa 1

Marcatori: pt 6′ Genovese, 22′ Tripoli, st 8′ Agodirin, 12′ Genovese, 23′ Butera, 26′ Riela (rigore), 28′ Drago.

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Butera (24′ st Toscano), Pitino (18′ st Misseri), Vindigni, La Cognata, Genovese, Pellegrino (28′ st Carpinteri), Agodirin (30′ st Kebbeh), Gatto, Tripoli (21′ st Drago). A disp: Dome, Puccia, Basile, Colombo. All. Giancarlo Betta.

RG Siracusa: Latino, Romeo (23′ st Cangemi), Azzaro, Giardina, Conti, Porchia (st 18′ Stima), Pierpaolo Gozzo (28′ st Abela), Riela, Micieli (8’st Lanza), Federico Gozzo, Busa (18′ st Speranza). A disp: Sgandurra, Mortellaro. All. Domenico Porchia.

Arbitro: Luigi Canicattì di Agrigento

Assistenti: Giulio Sorace e Matteo Damantino di Catania

