Ragusa, assegnazione lotti area artigianale. Prorogato termine

E’ stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze per l’assegnazione dei lotti dell’area artigianale alle ore 24 del 2 marzo 2022.

“A seguito delle numerose richieste di chiarimenti relative alla partecipazione all’Avviso e delle tante richieste di proroga dell’attuale scadenza avanzate dagli operatori economici – dichiara il vicesindaco, con delega allo Sviluppo Economico, Giovanna Licitra – e considerata l’opportunità di favorire una maggiore partecipazione degli interessati all’Avviso, in ragione delle finalità sottese allo stesso, si è ritenuto opportuno posticipare il termine di scadenza della presentazione delle istanze per l’assegnazione dei lotti artigianali di ulteriori 30 giorni”.

Le istanze, e i relativi documenti allegati, potranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) da inviare all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it entro e non oltre le ore 24 del 2 marzo 2022.

Nell’oggetto della Pec deve essere indicata la seguente dicitura: “Istanza per l’assegnazione dei lotti dell’area artigianale”.

