Giornata delle Memoria: film documentario sulle leggi razziali su Rai 3

A Trieste, come nel resto d’Italia, la scure delle Leggi razziali che, a partire dal settembre del 1938, si abbatté sul mondo della scuola, dell’economia, della cultura e delle professioni dando il via alla persecuzione, cancella la presenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti ebrei dalle testate cittadine, operazione favorita dallo stesso sindacato dei giornalisti che si occupò di compilare le liste di proscrizione. Proprio a Trieste il 18 settembre del 1938 Benito Mussolini, in un comizio in piazza dell’Unità, annunciò il varo delle leggi razziali che provocarono numerose vittime nella comunità ebraica triestina. Questo fatto diede inizio alle persecuzioni più terribili nei campi di concentramento in perfetto accordo con le teorie di purezza della razza di Adolf Hitler. Lo stesso proprietario del “Piccolo”, Teodoro Mayer, che pure era stato senatore del Regno vicino al regime, fu costretto a cedere il quotidiano. Nel film documentario, presentato oggi pomeriggio in anteprima a Trieste, Sergio Della Pergola, figlio del giornalista sportivo espulso, Massimo Della Pergola, ha raccontato le vicende della sua famiglia in fuga e di come il padre, profugo in Svizzera, inventò il progetto “P” ovvero il futuro Totocalcio. La giornalista Mariella Grande ha ripercorso le vicissitudini di Ida Finzi alias Haydée, giornalista e scrittrice costretta, ormai anziana, a nascondersi in un ospizio a Portogruaro e morta in solitudine. Al film documentario oltre all’autrice Sabrina Benussi hanno partecipano il prof. Marcello Flores, il conduttore radiofonico e giornalista Massimo Cirri, il giornalista e scrittore Pierluigi Sabatti, la giornalista Mariella Grande, accompagnandoci nell’Italia e in particolare nella Trieste dell’epoca, lo storico Serventi Longhi, il rabbino Alexander Meloni e il sindaco della città Roberto di Piazza.

Domenica 30 gennaio, alle 9.15, il documentario verrà trasmesso su Rai 3, a diffusione regionale, e, in replica, mercoledì 2 febbraio, alle 21.20, su Rai 3 bis, canale 103 del digitale terrestre.

Ass.FVG/Giannino Ruzza

Salva