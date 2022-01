Monterosso. Strade ghiacciate, al lavoro i Rangers

Le condizioni meteorologiche avverse di questi giorni dovute all’ abbassamento notevole delle temperature ( da 0 a – 4) durante la notte ed alla conseguente formazione di ghiaccio lungo le strade della zona montana Iblea ha reso non pochi problemi agli automobilisti. I Rangers Europa di Monterosso Almo allertati sia dalla Protezione Civile Regionale che Comunale sono intervenuti Immediatamente con il loro potente mezzo spargi sale . Il loro intervento ha interessato tutte le strade che portano a Monte Lauro ed al bivio di Chiaramonte Gulfi in particolare la Sp 62, la Sp 11, la Sp 12 e la ex 100 Regionale . Tra il 24 ed il 26 gennaio sono stati utilizzati più di 4.000 chilogrammi di sale. Fortunatamente in questi tratti non si è verificato alcun incidente stradale. Nella foto gli uomini dei Rangers Europa mentre operano sulle strade Iblee.

