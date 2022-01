Acate, ritrovato senza vita l’operaio di un’azienda scomparso

Vincenzo Carrubba era sposato ed aveva figli. Il corpo è stato trasferito presso l’obitorio del cimitero di Vittoria in attesa dell’ispezione cadaverica. Il sostituto procuratore della Repubblica di Ragusa, Martina Dall’Amico, ha aperto un fascicolo. Restano ancora dubbi sulle dinamiche dell’accaduto: non si sa se Carrubba si sia avvicinato al laghetto artificiale per un motivo preciso, se ha accusato un malore o se è scivolato lungo l’argine senza riuscire a riprendersi.