Ciclismo, Gsd Almo: ecco le nuove divise

Nuovo abbigliamento sportivo per il Gsd Almo. E, con riferimento alla stagione 2022, si tratta di un abbigliamento che assume un ruolo preponderante visto che è la diretta conseguenza della plurima con la Nial Nizzoli. Non è un caso che la squadra porterà il nome di Nial Nizzoli Almo e che i completi che saranno indossati dai corridori richiameranno in tutto e per tutto questo binomio. “Si compie un altro importante passo del percorso – sottolinea Giuseppe D’Aquila a nome del Gsd Almo, soddisfatto per il risultato ottenuto – tutto ciò è il frutto di una amicizia che dura da diciotto anni tra la nostra realtà e Auro Nizzoli, patron della Nial. Amicizia nata grazie al grande amico comune ed ex presidente nazionale Fci Giancarlo Ceruti e poi consolidatasi nel tempo con la partecipazione al memorial Giovanni Cannarella. Siamo davvero soddisfatti per come sta procedendo questa tappa iniziale del percorso e sono convinto che arriveranno importanti riconoscimenti per i nostri atleti che ce la stanno mettendo tutta per ben figurare nel contesto di un progetto sostenuto da importanti sponsor a livello regionale. Ci stiamo dando da fare sotto tutti i punti di vista e anche quello dell’abbigliamento sportivo è un aspetto che non va sottovalutato. Ringraziamo, dunque, Nizzoli per la sua professionalità e la capacità di fare uscire il meglio da ciascuno di noi. Proseguiamo lungo la strada che è stata tracciata e sono certo che tutti questi sacrifici saranno ripagati dalla voglia che abbiamo di fare valere sino in fondo le nostre peculiarità”.

