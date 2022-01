A causa di un distacco di energia elettrica alla cabina elettrica di C.da Fasana, da parte dell’Enel, per la quale sono interessati i pozzi n. 3-4-5 ubicati in detta Contrada, potranno verificarsi dei disservizi idrici nella giornata odierna, in alcune zone di Modica Alta. La situazione dovrebbe normalizzarsi durante la giornata.

