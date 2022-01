Ragusa. Il programma Next Generation Eu per comparto turistico

Continua l’attività di informazione del Settore Sviluppo Economico del Comune di Ragusa con riferimento alle risorse in favore delle imprese e nel caso specifico delle imprese dell’Ho.Re.Ca. e delle imprese femminili.

Il Vicesindaco, con delega allo Sviluppo Economico Giovanna Licitra, porta a conoscenza che il programma Next Generation Eu, ha messo in campo anche somme riguardanti il comparto turistico-alberghiero. Una parte significativa di queste risorse è destinata a finanziare progetti e investimenti delle imprese, negli ambiti definiti dal decreto di attuazione del PNRR (D.L. 152/2021). Si precisa che, se anche il Piano del Governo (PNRR) fa generico riferimento al settore turistico, il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha specificato che in questa definizione rientrano le imprese dell’Ho.Re.Ca. dello specifico settore commerciale dell’Hotellerie, Restaurant e Café, ossia tutte le attività connesse ai consumi fuori casa.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono pubblicate sul sito del Comune nello spazio “In evidenza”.

