Modica. Adesione fattiva della polizia locale alla Campagna Avis

Anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono San Sebastiano, la polizia locale di Modica ha rinnovato l’impegno assunto con l’Avis già alla fine del 2015 con la campagna “Con tutte le Forze diciamo sì al dono del sangue”. Stamattina, per il settimo anno consecutivo, agenti e ausiliari, in testa il comandante Rosario Cannizzaro, sono stati ospiti del Centro Trasfusionale presso l’Ospedale Maggiore, accolti dai componenti il direttivo Avis Giorgio Barone e Giuseppe Catiti, dai dottori Alberto Guccione e Luisa Ferraro, e da tutto lo staff, per una donazione straordinaria di sangue, in un clima di grande e piena serenità.

“Per noi – afferma il comandante – è un motivo di orgoglio, rinnovare questo impegno perché la donazione di sangue è fatta in piena libertà e chi l’ha fatta, è consapevole dell’importanza. Come ogni anno, questo è il settimo, ci auguriamo che il nostro gesto serva da stimolo per la collettività, perché donare sangue è bello ed importante. Stavolta per noi ha un doppio valore: dedichiamo, infatti, la donazione al collega Peppe Casa( uno che ha in passato ha devoluto in beneficenza i proventi di un suo libro), venuto a mancare alla vigilia di San Sebastiano”.

Come sempre, nei prossimi giorni altri agenti andranno a effettuare la loro donazione, considerato che oggi erano impegnati in servizi non differibili.

“Desidero, anche stavolta, ringraziare i colleghi che si sono resi disponibili e il personale dell’Avis per l’accoglienza che ci ha riservato – conclude Cannizzaro”.- Ricordo che la donazione del sangue è volontaria e spontanea poiché nessuno è obbligato a farla. Per questo sarò sempre grato ai miei colleghi che riescono ad avere questa particolare sensibilità ma anche a coloro con patologie personali non lo fanno ma vorrebbero”.

