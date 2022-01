Commovente saluto a Vincenzo Covato

L’utimo commiato è stato tributato oggi pomeriggio a Vincenzo Covato, fondatore dell’omonimo frantoio situato nella frazione rurale di San Giacomo. La bara trasportata a spalla dai familiari si è fermata in segno di saluto sull’uscio di casa, accolta da un lungo appaluso dalla folla presente. Il feretro ha poi attraversato il frantoio in segno di rigraziamento e riconoscenza per il grande lavoro svolto per 37 anni dal fondatore e dai due figli che ne hanno assunto la gestione. E’ seguito il corteo di automobili fino al duomo di San Pietro a Modica, in cui si è svolto il funerale nel rispetto delle norme anti covid. La salma è stata tumulata nel cimitero della città.

